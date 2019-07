Papa: l'8/7 messa per i migranti e loro soccorritori Nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa

(ANSAmed) - CITTA' DEL VATICANO, 1 LUG - "In occasione del sesto anniversario della visita a Lampedusa, lunedì 8 luglio, il Santo Padre Francesco celebrerà una Messa per i Migranti, alle ore 11.00, nella Basilica di San Pietro". Lo annuncia il direttore della Sala stampa vaticana Alessandro Gisotti.



"Parteciperanno alla celebrazione circa 250 persone tra migranti, rifugiati e quanti si sono impegnati per salvare la loro vita", aggiunge il portavoce della Santa Sede.



"Alla messa, presieduta dal Papa all'Altare della Cattedra, prenderanno parte solo le persone invitate dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, a cui il Santo Padre ha affidato la cura dell'evento", spiega Gisotti.



La messa sarà trasmessa in diretta da Vatican Media, "ma non è prevista la presenza della stampa in Basilica". "Il Santo Padre - sottolinea - desidera che il momento sia il più possibile raccolto, nel ricordo di quanti hanno perso la vita per sfuggire alla guerra e alla miseria e per incoraggiare coloro che, ogni giorno, si prodigano per sostenere, accompagnare e accogliere i migranti e i rifugiati".(ANSAmed).