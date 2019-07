Tunisia eletta nel Consiglio della Fao per tre anni Alla conferenza di Roma

(ANSAmed) - TUNISI, 1 LUG - La Tunisia è stata eletta come membro del Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Per tre anni, dal primo luglio 2020 alla fine del mese di giugno 2023, la Tunisia farà parte dell'esecutivo della Fao. Lo ha deciso la conferenza della Fao svoltasi la scorsa settimana a Roma. (ANSAmed).