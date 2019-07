Dialogo 5+5 per modello socioeconomico rispettoso ambiente A Malta due giorni di riflessioni su politiche resilienti

(ANSAmed) - NAPOLI, 2 LUG - Promuovere un modello socioeconomico della regione rispettoso dell'ambiente e resilienti. E' questo il tema che stanno affrontando a Malta oltre 40 esperti e rappresentanti dei gruppi di riflessione e delle istituzioni diplomatiche degli Stati membri del Dialogo 5+5 in occasione del 4 Forum MedThink 5+5. Il Forum maltese si conclude oggi ed è stato co-organizzato dall'Istituto Europeo del Mediterraneo (IEMed) - Segretariato della rete MedThink 5+5 - e dall'Unione per il Mediterraneo (UpM), in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Promozione del Commercio di Malta e dall'Accademia Mediterranea di Studi Diplomatici (MEDAC).



"Favorire alleanze innovative nel Mediterraneo occidentale.



Un bacino di opportunità per un futuro sostenibile" è stato il titolo della due giorni di discussioni in cui i partecipanti hanno esplorato il ruolo unificante del dialogo 5+5 per consentire una cooperazione euro-mediterranea più completa e la formazione di nuove alleanze nell'ambito del dialogo 5+5 e della regione mediterranea in generale.



"Il Mediterraneo - ha affermato Carmelo Abela, ministro degli Esteri e della Promozione del Commercio di Malta - è sempre stato e rimane al centro della politica estera di Malta. Il tema del nostro forum non potrebbe essere più rilevante alla luce dello scenario attuale e delle numerose sfide che si stanno svolgendo nella regione, l'Europa e il Mediterraneo devono adottare un approccio pragmatico, nel quadro di una geometria variabile, in quanto ciò porterebbe in ultima analisi, con una struttura di cooperazione più pronunciata ed efficace, a creare fiducia nell'intera regione".



Il discorso programmatico è stato pronunciato da Ana Santos Pinto, Vice Ministro della Difesa del Portogallo, che ha sottolineato che "due aspetti principali devono essere integrati nei lavori del Dialogo 5+5 per ridurre i rischi per la sicurezza nel area 5+5". Il primo è la politica a lungo termine di sviluppo sociale ed economico regionale; il secondo è costituito da misure a breve termine per combattere le sfide regionali in materia di sicurezza". Dal canto suo, Miguel García-Herraiz, segretario generale aggiunto dell'UpM, ha dichiarato che "Il dialogo 5+5 offre un modello di cooperazione politica avanzata il cui dinamismo politico attuale costituisce un modello prezioso per una cooperazione più ampia in tutta la regione mediterranea".



(ANSAmed).