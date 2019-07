Sea Watch: Ong, proseguiremo le operazioni in mare Serve soluzione politica, siamo delusi da Germania e da Europa

(ANSAmed) - BERLINO, 2 LUG - Proseguiremo le operazioni di salvataggio in mare. Lo hanno assicurato i responsabili della Sea Watch durante una conferenza stampa. "Serve una soluzione politica in modo che situazioni del genere non tornino a ripetersi", ha detto il portavoce Ruben Neugebauren. Ed ha aggiunto: "Siamo molto delusi dal governo tedesco e dall'Europa".



Già dalla vicenda della nave Aquarius un anno fa la situazione si sarebbe dovuta risolvere ma "si sono accampate scuse, si è dato la responsabilità agli altri dicendo che bloccavano la situazione e dicendo che serve una soluzione europea", prosegue il rappresentante della Ong. "Si, una soluzione europea sarebbe bella ma il governo tedesco dovrebbe impegnarsi in modo pro-attivo senza aspettare gli altri", ha proseguito. In questo senso, ha aggiunto, si dovrebbe permettere alle città tedesche che hanno chiesto di accogliere i migranti, di renderlo possibile. Oltre 60 città e comuni in Germania hanno dato la disponibilità ad accogliere le persone salvate in mare. L'organizzazione ha poi reso noto di avere raccolto "oltre un milione di euro" per coprire le spese legali della comandante Carola Rakete. (ANSAmed).