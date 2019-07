Israele: polizia a ebrei etiopici, basta violenza e blocchi In previsione delle manifestazioni di oggi. 111 agenti feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 LUG - La polizia non permetterà il blocco delle strade e del traffico durante le manifestazioni di oggi pomeriggio indette dalla Comunità degli ebrei etiopici in protesta contro la morte di un loro membro ucciso domenica scorsa da un poliziotto fuori servizio nel corso di un alterco.



"Non ci sarà spazio per incidenti, blocco di strade e manifestazioni di violenza", ha ammonito in un messaggio agli agenti Moti Cohen, capo della polizia ad interim, riferendosi a quanto successo ieri durante la prima tornata di dimostrazioni.



Intanto sono saliti a 111 i poliziotti feriti nel corso dei violenti scontri di ieri. Oggi i leader delle proteste hanno annunciato nuove dimostrazioni in tutto il paese: Gerusalemme, Tel Aviv e Beer Sheba compresi. (ANSAmed).