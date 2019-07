Libia: Tripoli, intervenga Consiglio di sicurezza Onu Al Jazeera, ministero per riunione su raid di 'aerei stranieri'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 LUG - Un "messaggio al Consiglio di sicurezza" delle Nazioni Unite "per tenere una riunione straordinaria e aprire un'inchiesta a proposito del bombardamento di Tripoli compiuto da aerei stranieri" è stato inviato dal ministero degli Affari esteri libico. Lo scrive in sovrimpressione la tv al-Jazeera citando lo stesso dicastero del Governo di accordo nazionale guidato dal premier Fayez Al Sarraj e riferendosi alla strage di migranti nel centro di detenzione di Tajoura.



L'aereo che ha compiuto il raid "probabilmente è egiziano o degli Emirati" arabi uniti (Eau), aveva detto in mattinata un consigliere comunale di Tripoli, Ahmed Wali, avvertendo che la circostanza non è stata ancora accertata e riferendosi comunque a due Paesi che appoggiano il sedicente Esercito nazionale libico (Lna) di cui Khalifa Haftar è comandante generale.



(ANSAmed).