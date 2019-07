ANSAmed - Agenda settimanale dall'8 al 14 luglio

(ANSAmed) - ROMA, 5 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'8 al 14 luglio: LUNEDÌ 8 LUGLIO PAESTUM (NAPOLI) - Presentazione del Giffoni Film Festival che si terrà dal 19 al 27 luglio.



TORINO - Prosegue 'Balon Mundial', la Coppa del mondo di calcio delle comunità dei migranti (fino al 21).



ROMA - Istituto Cervantes, Mostra 'Picasso e la fotografia. Gli anni della maturità' (fino al 26/8).



BRUXELLES - Ue, Eurogruppo.



LUSSEMBURGO - Osce, Sessione annuale (fino all'8).



MARTEDÌ 9 LUGLIO ROMA - Conferenza dal titolo 'Dialogo e Sicurezza - L'esperienza degli Emirati Arabi Uniti', organizzata con la COREIS italiana.



BRUXELLES - Ue, collegio dei ministri dell'Economia e degli Affari finanziari.



MERCOLEDÌ 10 LUGLIO TUNISI - Convegno sul tema della copertura mediatica dei migranti e del fenomeno dell'immigrazione.



LECCE - Al via 'Vive le Cinema', quarta edizione del festival del cinema francese (fino al 14).



GIOVEDÌ 11 LUGLIO SREBRENICA (BOSNIA ERZEGOVINA) - Anniversario del genocidio di circa ottomila civili musulmani da parte dei serbi bosniaci.



CARTAGINE - Al via la 55ma edizione del Festival internazionale al teatro romano di Cartagine.



VENERDÌ 12 LUGLIO Nessun evento da segnalare SABATO 13 LUGLIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 14 LUGLIO PARIGI - Festa nazionale.



NIZZA - Anniversario della strage terroristica avvenuta sul lungomare di Nizza dove un uomo e' piombato con un tir sulla folla sparando con decine di morti e feriti. (ANSAmed).