Migranti:Difesa,navi militari pronte trasbordo a Malta Degli immigrati della nave Alex. Informato il Viminale

(ANSAmed) - ROMA, 5 LUG - "Nell'ambito della massima collaborazione istituzionale, abbiamo informato il Viminale che la Marina Militare è a disposizione per il trasbordo dei migranti a Malta. Come sempre detto la Difesa è uno strumento al servizio del Paese e delle altre istituzioni. Il governo è al lavoro per individuare una soluzione quanto prima e da parte nostra c'è il massimo sostegno. Le leggi dello Stato italiano si rispettano". Così fonti della Difesa sentite telefonicamente dall'Ansa. (ANSAmed).