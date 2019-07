ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 8 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Conferenza dal titolo 'Dialogo e Sicurezza - L'esperienza degli Emirati Arabi Uniti', organizzata con la COREIS italiana.



ROMA - Museo dell'Ara Pacis, ore 10.30 - Presentazione del rapporto 'L'ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia. Rapporto finale attività di partecipazione AGIA-UNHCR 2017/2018'. BRUXELLES - Ue, collegio dei ministri dell'Economia e degli Affari finanziari.



TORINO - Prosegue 'Balon Mundial', la Coppa del mondo di calcio delle comunità dei migranti (fino al 21).



ROMA - Istituto Cervantes, Mostra 'Picasso e la fotografia. Gli anni della maturità' (fino al 26/8).(ANSAmed).