Balcani: Kosovo e Albania disertano vertice Seecp a Sarajevo Pristina, 'umiliante l'invito alla riunione'. Tirana solidale

(ANSAmed) - BELGRADO, 8 LUG - Kosovo e Albania hanno annunciato che diserteranno la riunione di oggi e domani a Sarajevo del Processo di cooperazione del Sudest Europa (Seecp).



Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha motivato la decisione con l'invito ritenuto 'umiliante' da parte di Milorad Dodik, il leader serbo-bosniaco che è presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca. Il Kosovo infatti, sostiene Thaci, non è stato trattato alla pari con gli altri Paesi partecipanti. Dodik afferma che Pristina è stata invitata in linea con il formato previsto per tali incontri internazionali, e cioè come un soggetto non definito, con la scritta 'Kosovo' affiancata da un asterisco che richiama a una nota in calce in cui si spiega il reale status di tale entità, la cui autoproclamata indipendenza dalla Serbia non è riconosciuta da un gran numero di stati, nè il Kosovo fa parte delle Nazioni Unite. In segno di solidarietà con Pristina, l'Albania ha fatto sapere che anch'essa non parteciperà al vertice Seecp di Sarajevo. Da Zagabria è giunta la notizia che nella capitale bosniaca non si recheranno nè la presidente croata Kolinda Graba Kitarovic nè il premier Andrej Plenkovic, ma non sono stati indicati i motivi. La Croazia sarà rappresentata comunque a un livello inferiore.



Al summit Seecp di oggi e domani saranno presenti capi di stato e di governo dei Paesi di tale organizzazione regionale, compresi il presidente turco Tayyip Recep Erdogan e i suoi colleghi di Slovenia, Montenegro e Macedonia del Nord. Per gli altri Paesi saranno presenti i capi di governo. Oggi è in programma una riunione dei ministri degli esteri, mentre per domani è prevista la riunione dei capi di stato e di governo. Il vertice segna la fine della presidenza di turno della Bosnia-Erzegovina del Seecp, che passerà al Kosovo. Una situazione delicata, visto che a Sarajevo non vi saranno rappresentanti di Pristina. (ANSAmed).