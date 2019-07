Grecia: Erdogan, spero in un futuro senza contrasti 'Congratulazioni a Mitsotakis, si rafforzino i rapporti'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 8 LUG - "Ho chiamato" il nuovo premier greco Kyriakos Mitsotakis "ieri e mi sono congratulato con lui.



Il mio augurio è che guidi questo nuovo processo in Grecia in pace e solidarietà. Avremo colloqui con i funzionari preposti.



Il nostro auspicio è di non dover affrontare alcun tipo di contrasti nel Mediterraneo e nell'Egeo nel prossimo futuro". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, commentando con i giornalisti le elezioni politiche di ieri in Grecia. Congratulazioni a Mitsotakis sono giunte via Twitter anche dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, che ha auspicato che "l'amicizia turco-greca e le relazioni bilaterali si rafforzino ulteriormente sotto la sua guida". (ANSAmed).