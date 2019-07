Grecia: Mitsotakis riceve incarico, giura da premier Il rito davanti a capo chiesa ortodossa greca e al presidente

(ANSAmed) - ATENE, 8 LUG - Kyriakos Mitsotakis ha giurato da primo ministro, accolto dal presidente della RepubblicaProkopis Pavlopoulos. Come da tradizione - ma il suo predecessore Alexis Tsipras non l'aveva seguita, giurando laicamente fedeltà alla Repubblica - ha pronunciato la formula davanti al capo della chiesa ortodossa greca Ieronimos II, poi ha formalmente ricevuto l'incarico dal capo dello Stato. Il neo premier e l'alto prelato hanno poi co-firmato il documento di incarico presentato dal presidente. Accanto la famiglia: la moglie Marewa e i tre figli.



Il premier incaricato ha poi percorso a piedi i pochi metri che separano il palazzo presidenziale dal Megaro Maximou, l'edificio dove si trova l'ufficio del primo ministro.



E' stato accolto sulla porta da Alexis Tsipras: i due si sono stretti la mano e sono poi entrati per il passaggio di consegne ed un colloquio riservato. (ANSAmed).