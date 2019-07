Migranti: Papa, vanno aiutati, nessuno può esimersi

CITTA' DEL VATICANO - "I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati" e "si tratta di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere". Lo ha detto Papa Francesco nella messa dedicata ai migranti e ai loro soccorritori nella basilica vaticana, a sei anni dalla sua visita a Lampedusa. E' Dio stesso ad avere rivelato "la necessità di un'opzione preferenziale per gli ultimi, i quali devono essere messi al primo posto nell'esercizio della carità".

Riprendendo l'immagine biblica della scala di Giacobbe tra Cielo e terra, il Papa ha detto: "Salire i gradini di questa scala richiede impegno, fatica e grazia. I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati. Mi piace allora pensare che potremmo essere noi quegli angeli che salgono e scendono, prendendo sottobraccio i piccoli, gli zoppi, gli ammalati, gli esclusi: gli ultimi, che altrimenti resterebbero indietro e vedrebbero solo le miserie della terra, senza scorgere già da ora qualche bagliore di Cielo. Si tratta, fratelli e sorelle, di una grande responsabilità, dalla quale nessuno - ha sottolineato Papa Francesco - si può esimere se vogliamo portare a compimento la missione di salvezza e liberazione alla quale il Signore stesso ci ha chiamato a collaborare". "So che molti di voi - ha concluso Papa Francesco rivolgendosi ai migranti presenti alla messa in basilica -, che sono arrivati solo qualche mese fa, stanno già aiutando i fratelli e le sorelle che sono giunti in tempi più recenti.

Voglio ringraziarvi per questo bellissimo segno di umanità, gratitudine e solidarietà".