Migranti: scontro Salvini-Trenta su salvataggi Mediterraneo Trenta, "avevo avvertito Salvini, senza Sophia tornano ong"

(ANSAmed) - ROMA, 8 LUG - È scontro tra il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito alle operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, dopo che Trenta ha dichiarato ai media di aver detto a Salvini che "le ong sarebbero tornate senza l'operazione Sophia", e che quanto sta accadendo in questi giorni "si sarebbe potuto evitare".



Al ministro della Difesa "replicano i numeri", ha risposto il ministro dell'Interno e vicepremier, a margine di una iniziativa per il centenario dell'Associazione nazionale degli alpini a Milano. "Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po' nervosetti, problema loro", ha aggiunto Salvini.



"La missione Sophia, con tutto il rispetto, recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia perché questo prevedevano le regole della missione. Ditemi se il contrasto dell'immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati in giro per il Mediterraneo e portarli tutti in Italia" ha osservato Salvini, annunciando che "già entro la settimana avremo un comitato per l'ordine e la sicurezza al Viminale su questo ed altri temi".(ANSAmed).