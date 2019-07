ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 9 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TUNISI - Convegno sul tema della copertura mediatica dei migranti e del fenomeno dell'immigrazione.



LECCE - 'Vive le Cinema', quarta edizione del festival del cinema francese (fino al 14).



FIRENZE - Al via il Festival au Désert Firenze, la rassegna di concerti e spettacoli che dal 2010 realizza una rete per la creazione musicale contemporanea tra Africa, Mediterraneo ed Europa (fino al 12).



TORINO - Prosegue 'Balon Mundial', la Coppa del mondo di calcio delle comunità dei migranti (fino al 21).



ROMA - Istituto Cervantes, Mostra 'Picasso e la fotografia. Gli anni della maturità' (fino al 26/8).(ANSAmed).