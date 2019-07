Turchia: prosegue la consegna dei missili russi S-400 Iniziata venerdì, per Ankara procede secondo le previsioni

(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 LUG - Prosegue la consegna in Turchia delle componenti del sistema missilistico russo di difesa antiaerea S-400, iniziata venerdì scorso. L'ottavo aereo in arrivo dalla Russia è atterrato stamani alla base aera Murted di Ankara - così ribattezzata dopo il fallito golpe di cui oggi si celebra il terzo anniversario e del quale fu il quartier generale. Secondo il ministero della Difesa turco, le consegne procedono secondo le previsioni. Tra assemblamento delle componenti e addestramento dei militari, gli S-400 dovrebbero essere operativi all'inizio dell'autunno. Gli Stati Uniti si sono opposti con forza a questo accordo, ritenendo i missili russi un rischio per i sistemi Nato e minacciando Ankara di sanzioni e dell'esclusione dal programma dei suoi cacciabombardieri F-35. (ANSAmed).