Israele: caso Epstein, Barak minaccia querela al Daily Mail Quotidiano pubblica sua foto mentre entra a casa del magnate

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 LUG - L'ex premier Ehud Barak minaccia di querelare il Daily Mail britannico dopo che il giornale ha divulgato una sua foto, che risale ad alcuni anni fa, che lo mostra col volto semicoperto mentre entra nella residenza del magnate statunitense Jeffrey Epstein, attualmente coinvolto in uno scandalo sessuale. "Respingo con indignazione le disgustose insinuazioni del giornale. Sono stato nella sua residenza - ha scritto Barak su twitter - ma non ho mai preso parte a festini o ad incontri del genere a cui si fa riferimento". Barak consiglia poi ai responsabili del Daily Mail di tenere a portata di mano le proprie carte di credito "perché una querela è in arrivo". Quanto alla sciarpa da lui indossata in quel momento, Barak spiega che era dovuta al freddo. "Quando fa freddo mi copro il volto, non solo a New York ma ovunque".



In Israele la vicenda ha avuto un particolare risalto perché Barak - leader del nuovo partito 'Israele democratica' - è oggi uno dei principali rivali politici del premier Benyamin Netanyahu. (ANSAmed)