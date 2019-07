Turchia: ripreso processo al leader curdo detenuto Demirtas

(ANSA) - ISTANBUL, 17 LUG - È ripreso nell'aula bunker della prigione di Sincan ad Ankara il processo nei confronti di Selahattin Demirtas, l'ex leader carismatico del partito filo-curdo Hdp, detenuto da quasi tre anni in Turchia. Accusato di numerosi reati, tra cui "propaganda terroristica" a favore del Pkk, l'ex deputato e avvocato per i diritti umani rischia fino a 142 anni di carcere. Il suo partito, che dopo il fallito golpe di tre anni fa è stato funestato da decine di arresti di parlamentari, sindaci e dei suoi stessi leader, l'ha definito un "processo politico" influenzato del presidente Recep Tayyip Erdogan. Demirtas partecipa all'udienza in videoconferenza dalla prigione di massima sicurezza di Edirne, al confine con la Grecia. (ANSA).