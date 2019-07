Ambasciatore Israele Sachs,si rafforzano rapporti con Puglia Visita del presidente Emiliano 'mostra impegno comune'

(ANSAmed) - ROMA, 18 LUG - "La visita del presidente della Regione Puglia in Israele è volta a rafforzare ulteriormente i forti legami economici ed accademici esistenti tra Israele e Puglia": lo sottolinea l'ambasciatore d'Israele in Italia Ofer Sachs, commentando la visita in Israele del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.



. "La regione governata da Michele Emiliano - prosegue - è certamente una delle realtà più importanti e in crescita in Italia, all'avanguardia in molti settori, tra tutti quello aerospaziale e agricolo. Facendo seguito alla mia visita al Politecnico di Bari e all'aeroporto di Taranto-Grottaglie dello scorso febbraio, l'importante delegazione organizzata dal dipartimento affari economici dell'Ambasciata d'Israele a Roma e dal console onorario di Israele in Puglia Luigi De Santis, in stretto coordinamento con gli uffici della regione e dell'Ambasciata d'Italia in Israele, dimostra l'impegno e il desiderio comune di progredire in questa importante cooperazione istituzionale nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica". (ANSAmed).