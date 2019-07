Italia-Malta: gestione richieste asilo preveda rimpatri Documento riservato, basta a sfruttamento regole nelle Sar

(ANSAmed) - BRUXELLES, 18 LUG - "Le dinamiche attuali della migrazione richiedono una complessiva revisione delle regole e delle strategie che riguardano l'immigrazione irregolare via mare, e la gestione delle richieste d'asilo, che deve anche includere il rimpatrio delle persone la cui richiesta di protezione internazionale è stata respinta". Si legge in un documento ufficioso (non paper) e riservato, di cui l'ANSA ha preso visione, preparato dai ministri dell'Interno di Italia e Malta per la riunione di Helsinki. "Le regole della ricerca e soccorso in mare (Sar) non devono più essere sfruttate" si legge ancora nel documento, una proposta che prende il titolo "Nuovi scenari, nuove regole per un quadro legale sulla migrazione illegale via mare e per una riforma delle strategie dell'asilo". (ANSAmed).