Turchia: stop a F-35 danno irreparabile a rapporti con Usa

ISTANBUL - "Invitiamo gli Stati Unti a correggere questo errore, che è destinato a infliggere un danno irreparabile alle nostre relazioni strategiche". Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri turco, dopo la decisione di Washington di escludere Ankara dal programma dei suoi cacciabombardieri F-35 per l'acquisto del sistema missilistico russo di difesa antiaerea S-400. "Il passo unilaterale degli Stati Uniti contraddice lo spirito della nostra partnership e non si basa su alcuna giustificazione legittima", accusa la Turchia, che invita il presidente americano Donald Trump a fare un passo indietro e "restare fedele" ai presunti impegni presi con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan al G20 di Osaka per evitare di negare ad Ankara gli F-35.(ANSAmed).