Migranti: von der Leyen, alla Ue serve un nuovo inizio 'Più agenti per Frontex,più aiuti Africa, miglior distribuzione'

(ANSAmed) - BERLINO, 19 LUG - "Abbiamo bisogno di un nuovo inizio nella politica dei rifugiati". Lo dice la neo presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che, in una intervista allo Spiegel in edicola domani, sostiene di aver voluto esplorare insieme al futuro presidente del Consiglio Charles Michel nelle capitali europee, quali soluzioni siano ragionevoli. "Più agenti di polizia per l'agenzia di frontiera Frontex, più aiuti per l'Africa, il problema della distribuzione: tutti strumenti sul tavolo", dice annunciando di riuscire a "trovare maggioranze per sostenerlo". (ANSAmed).