Siria: il Papa scrive a Assad sulla situazione umanitaria

CITTA' DEL VATICANO - Papa Francesco ha inviato una lettera al presidente siriano Bashar al-Assad per esprimergli la sua "profonda preoccupazione" per "la situazione umanitaria in Siria, con particolare riferimento alle condizioni drammatiche della popolazione civile ad Idlib". Lo rende noto il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. "Questa mattina a Damasco, il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, accompagnato dal cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, e dal sottosegretario del dicastero, padre Nicola Riccardi, si è incontrato con il presidente Bashar Hafez al-Assad", ha dichiarato Bruni. "Durante l'incontro - ha aggiunto -, il cardinale prefetto ha consegnato al capo dello Stato una lettera indirizzatagli dal Santo Padre, che esprime la profonda preoccupazione di Sua Santità Papa Francesco per la situazione umanitaria in Siria, con particolare riferimento alle condizioni drammatiche della popolazione civile ad Idlib".