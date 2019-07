ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 23 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: L'AJA - Il premier kosovaro dimissionario Ramush Haradinaj compare davanti ai giudici del Tribunale speciale per i crimini dell'Uck, l'Esercito di liberazione del Kosovo del quale era uno dei leader, per essere interrogato in qualità di sospettato.



LOANO (SAVONA) - Premio Loano 2019, dedicato ala musica tradizionale italiana (fino al 26).



ROMA - Istituto Cervantes, Mostra 'Picasso e la fotografia. Gli anni della maturità' (fino al 26/8).



