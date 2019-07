Libia, peschereccio italiano privo di autorizzazioni

ROMA - Il peschereccio italiano Tramontana sequestrato ieri dalla Guardia costiera libica si trovava "all'interno delle acque territoriali libiche" e "non aveva con sè alcuna autorizzazione rilasciata dalle autorità libiche". Lo si apprende dalla pagina facebook dell'operazione governativa Vulcano di Rabbia. "L'imbarcazione - aggiunge il post - si trova ora nel porto di Misurata ed è stata aperta un'inchiesta sui membri dell'equipaggio", cinque italiani e due tunisini.



Il battello, di Mazara del Vallo, e' stato sequestrato mentre si trovava nel Golfo della Sirte. Il capitano Nicolò Bono e l'equipaggio "stanno bene", ha assicurato il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha dato "istruzioni all'ambasciatore d'Italia, Giuseppe Buccino, di adoperarsi prontamente con la massima efficacia al fine del corretto trattamento e di un rapido rilascio dei membri dell'equipaggio e dell'imbarcazione".



Dall'inizio dell'attacco delle forze di Haftar su Tripoli, forze governative nell'ambito dell'operazione Vulcano di Rabbia pattugliano le acque territoriali libiche. Da allora sono stati effettuati 128 controlli, sequestrati quattro pescherecci stranieri entrati nelle acque territoriali senza permesso e intercettati 2.200 migranti illegali.



La vicenda del Tramontana rischia di complicare i rapporti tra Roma e i libici, con l'Italia che - come emerso nel corso del Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro Matteo Salvini lo scorso 8 luglio - si appresta a inviare alla Guardia Costiera libica altre dieci motovedette italiane in funzione anti-immigrazione illegale.