Yemen: Del Re, dall'Italia 5 mln per interventi di emergenza

(ANSAmed) - ROMA, 24 LUG - In risposta alla gravissima crisi umanitaria che continua ad affliggere lo Yemen, la viceministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, ha approvato un pacchetto di interventi di emergenza del valore di 5 milioni di euro a sostegno dell'azione umanitaria messa in campo dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), dal Programma Alimentare Mondiale (Pam) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) nel Paese.



L'Italia - sottolinea la Farnesina in una nota - dà così piena attuazione agli impegni assunti alla Conferenza dei donatori di Ginevra sullo Yemen dello scorso 26 febbraio.



Con oltre 24 milioni di persone che necessitano di assistenza, gli interventi decisi dalla Cooperazione Italiana renderanno possibile alleviare le sofferenze della popolazione yemenita attraverso il rafforzamento delle attività affidate alle tre Agenzie umanitarie, che interesseranno i settori della distribuzione di generi alimentari di prima necessità, della lotta alla malnutrizione infantile, della protezione e dell'assistenza legale alle vittime delle violazioni del diritto internazionale umanitario, dell'assistenza sanitaria e della riabilitazione ortopedica con forniture di protesi per i sopravvissuti a esplosioni e bombardamenti.(ANSAmed).