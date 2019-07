Abu Mazen convoca riunione urgente, 'siamo a un crocevia'

TEL AVIV - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha convocato per stasera nel suo quartier generale Muqata di Ramallah una "riunione urgente della leaderhip" in cui saranno adottate "decisioni importanti" sul futuro delle relazioni con Israele. Lo ha anticipato all'agenzia Wafa il portavoce del Presidente, Nabil Abu Rudeina. "Siamo giunti ad un crocevia a tutti i livelli", ha aggiunto.



La consultazione è stata convocata, ha spiegato, per esaminare "le numerose sfide" giunte negli ultimi tempi da Israele fra cui il congelamento di fondi palestinesi, le attività di insediamento ebraico e - nei giorni scorsi - anche la demolizione di edifici palestinesi a Sur Baher, sud-est di Gerusalemme.