Tunisia: è morto il presidente Essebsi (2)

(ANSAmed) - TUNISI, 25 LUG - Essebsi non ha superato la notte in terapia intensiva. La presidenza tunisina ha precisato sulla sua pagina Facebookche la morte del capo dello Stato è avvenuta alle 10 e 25 di questa mattina all'ospedale militare di Tunisi. La data dei funerali verrà comunicata in seguito, aggiunge la presidenza. Era il terzo ricovero per Essebsi, per cause ancora non chiarite. Essebsi, presidente dal 31 dicembre 2014, muore nel 62mo anniversario della proclamazione della Repubblica tunisina. (ANSAmed)