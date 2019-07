Tunisia, è morto il presidente Essebsi Aveva 92 anni, era in ospedale

(ANSAmed) - TUNISI, 25 LUG - E' morto il presidente tunisino Beji Caid Essebsi. Aveva 92 anni. La notizia è stata data dall'ufficio della presidenza della Repubblica tunisina con un breve comunicato. Essebsi era in ospedale - aveva detto il figlio Hafedh - per le conseguenze di una intossicazione alimentare che lo aveva portato al ricovero per due volte a giugno. (ANSAmed).