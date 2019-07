Tunisia: Ghannouchi, 'scomparsa di Essebsi è grande perdita' 'Pilastro dello Stato, ha lasciato Paese sulla buona strada'

(ANSAmed) - TUNISI, 25 LUG - Il leader del partito islamico tunisino Ennahdha, Rached Ghannouchi, ha definito "una grande perdita" alla radio locale Mosaique fm la scomparsa del presidente Beji Caid Essebsi avvenuta questa mattina. In particolare, riferendosi ad Essebsi come ad "un pilastro dello Stato, del regime repubblicano e della sua democratizzazione" ha riconosciuto che "la sua saggezza di uomo di consenso ha evitato alla Tunisia degli scontri diretti tra Nidaa Tounes (laico-modernista) e Ennahdha (islamico), facendo convergere due linee parallele". Ghannouchi ha evidenziato come Essebsi, al quale dal 2011 lo legava un sentimento di amicizia, "ha lasciato la Tunisia nelle mani delle istituzioni e queste istituzioni stanno lavorando in questo momento per colmare il vuoto che ha lasciato. La Tunisia è in buone mani perché ci sono queste istituzioni che Essebsi ha contribuito a formare e abbiamo fiducia nel futuro". "Essebsi ha lasciato la Tunisia sulla buona strada, quella delle elezioni", ha detto Ghannouchi, evidenziando come l'"ultima azione" del defunto capo dello Stato sia stata quella di "firmare il decreto presidenziale per firmare la convocazione alle urne degli elettori".(ANSAmed).