Italia-Israele: proficua cooperazione, grazie a amb. Sachs Brindisi di saluto a Roma per fine mandato diplomatico

(ANSAmed) - ROMA, 26 LUG - Le relazioni economiche tra Italia e Israele sono state al centro dell'incontro tenutosi a Roma, presso lo Studio Legale e Tributario Tonucci&Partners, in occasione della fine del mandato in Italia dell'ambasciatore dello Stato d'Israele, Ofer Sachs. Il brindisi di saluto, promosso dagli avvocati Mario Tonucci, Giorgio Altieri, Barbara Pontecorvo e Alessandro Varrenti, ha permesso di mettere in luce i successi in ambito economico conseguiti dal diplomatico e di presentare le potenzialità attrattive di investimento dell'ecosistema israeliano.



Ad aprire l'incontro è stato l'avvocato Alessandro Varrenti, Head of international operations di Tonucci&Partners, che ha ringraziato l'ambasciatore d'Israele per la sua presenza introducendo i temi dell'incontro.



Nel corso del suo intervento, Sachs ha riassunto alcuni dati macroeconomici che testimoniano la continua crescita dell'economia israeliana e l'attrattività dell'ecosistema agli investimenti esteri, in modo particolare nel campo della Cyber Security. "Al termine 'Startup Nation' - ha dichiarato l'ambasciatore - preferisco il concetto di 'Lab Nation SmartScope', basti pensare alla crescita degli investimenti dei venture capital e alle scoperte nel campo dell'innovazione tecnologica nei settori strategici del digital healthcare, fintech, food tech, e-commerce e agtech. Negli ambienti imprenditoriali italiani è cresciuta la consapevolezza del rilievo assunto dall'high-tech israeliano e delle opportunità che esso offre".



Le ottime relazioni diplomatiche e la proficua cooperazione tra Italia e Israele sono state al centro dell'intervento dell'avvocato Barbara Pontecorvo, partner dello studio legale, che ha precisato come parte del merito di questo risultato sia da attribuire anche all'ambasciatore Sachs.(ANSAmed).