Migranti: Salvini, nessun porto se 140 non ridistribuiti

MILANO - "Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 migranti a bordo". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano parlando dei migranti a bordo di una nave della Guardia costiera, che ha raccolto le persone salvate ieri in mare dal motopeschereccio 'Accursio Giarratano' e da un'altra imbarcazione.



Fonti del Viminale hanno confermato che il governo ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinché coordini le operazioni di ricollocazione dei migranti attualmente a bordo della nave della Guardia Costiera. In attesa di risposte ufficiali, non è stato indicato alcun porto di sbarco, hanno precisato le fonti.