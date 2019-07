Tunisia: presidente ad interim invita connazionali a unione 'Essebsi esempio per generazioni presenti e future'

(ANSAmed) - TUNISI, 26 LUG - Breve discorso televisivo nella tarda serata di ieri per il presidente ad interim della Repubblica tunisina, Mohamed Ennaceur, che nel pomeriggio aveva giurato, come previsto dalla Costituzione del 2014, davanti ai colleghi del Parlamento.



Il nuovo presidente ha affermato il suo impegno a rispettare le disposizioni della Costituzione, a preservare l'indipendenza della Tunisia e l'integrità del suo territorio e a rispettare le leggi e le norme costituzionali.



Ennaceur, 85 anni, presidente del Parlamento dal 4 dicembre 2014, ha detto che sarà il presidente di tutti i tunisini senza esclusione o distinzione e che lavorerà per stabilire la pace sociale, rafforzare il dialogo tra le varie parti e preservare i risultati acquisiti dalla Tunisia. Per questo ha anche invitato i tunisini all'unione, al sacrificio e al lavoro, oltre che a promuovere i valori del lavoro e dell'ottimismo, "un principio che genera fiducia e miracoli".



Ennaceur ha inoltre esortato i partiti e le organizzazioni e associazioni nazionali ad "avere fiducia nelle istituzioni statali e supportarle affinché la Tunisia rimanga libera, indipendente e invulnerabile". Il presidente ad interim ha rassicurato i tunisini sulle "istituzioni statali che funzionano regolarmente, in modo efficace e in piena operatività", sottolineando la necessità di preservare la sicurezza e i risultati della Tunisia. "Lo Stato continua a funzionare, la marcia della Tunisia continua dopo la morte di Béji Caïd Essebsi", ha aggiunto, rendendo omaggio al defunto leader che "si è dedicato al servizio del popolo, della patria e dello Stato e che costituisce uno dei grandi costruttori dello Stato tunisino e delle figure di spicco della Tunisia indipendente prima e dopo la rivoluzione del 2011".



Ennaceur si è infine congedato porgendo le sue condoglianze alla famiglia del defunto presidente e a tutti i tunisini, affermando che Essebsi sarà un modello per le generazioni presenti e future.(ANSAmed)