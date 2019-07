Marocco: Mohammed VI annuncia rimpasto di governo

(ANSAmed) - RABAT, 30 LUG - "Nuovi programmi di sviluppo" e "rimpasto di governo" annunciato per il rientro dalle vacanze, per la politica interna; "appello all'unità tra i popoli del Maghreb" per quella estera. Nel discorso pronunciato in occasione della Festa del Trono, Mohammed VI, da 20 anni sovrano del Marocco, fa il punto sui successi, sulla rete infrastrutturale e sul consolidamento dei diritti, ma chiama i sudditi a un nuovo impegno per un modello di sviluppo "bilanciato, equo, che garantisca i diritti e la dignità di tutti, generando impiego". Per seguire il piano annuncia la nascita di una commissione ad hoc, con pieno mandato, una sorta di "advisor" indipendente con missione a scadenza. Quanto alla politica estera, il sovrano rinnova l'invito al dialogo con l'Algeria e chiama all'unità tutto il Maghreb, "nell'interesse dei popoli che lo abitano". Sul tema sempre caldo del Sahara occidentale, la posizione del Marocco rimane "fermamente ancorata all'integrità territoriale", già affermata all'Onu fin dal 2007.



In occasione della festa e dei suoi 20 anni di regno, il sovrano ha concesso la grazia a 4.764 detenuti. Tra questi, 31 i condannati a morte che si sono visti commutare la pena capitale in ergastolo. Ci sono anche i recenti condannati per i fatti di Al Hoceima, cioè le rivolte a Nord del Paese, e alcuni detenuti per terrorismo che hanno dimostrato un "completo pentimento", rigettando ideologie estremiste. Il provvedimento di clemenza è stato concesso in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di regno di Mohammed VI.



