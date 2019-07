Cei, 50 migranti della Gregoretti a Rocca di Papa

(ANSAmed) - ROMA, 31 LUG - Una cinquantina di migranti, fra i 116 sbarcati oggi dalla Nave Gregoretti al porto di Augusta, saranno accolti presso la struttura "Mondo Migliore" di Rocca di Papa. Lo rende noto la Cei. "In tal modo la Conferenza Episcopale Italiana, tramite Caritas Italiana, si è impegnata con proprie risorse professionali ed economiche a corrispondere a una richiesta del ministero dell'Interno alla Chiesa Italiana di farsi carico dell'ospitalità, dell'accoglienza e dell'assistenza - anche legale - di queste persone", si legge in una nota. "L'iniziativa, in coerenza con analoghe misure assicurate dalla Cei in supporto sussidiario al sistema di accoglienza italiano, si colloca in un orizzonte di collaborazione che vede lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica compartecipi nell'assistenza e accoglienza dei migranti", sottolinea ancora la Conferenza episcopale. (ANSAmed).