Mo: Trump convocherà conferenza di pace a Camp David Yediot Ahronot, piano Usa verrà illustrato da Kushner

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 LUG - Il presidente Donald Trump intende convocare a Camp David una conferenza di pace a cui sarebbero invitati diversi leader arabi. Lo rivela Yediot Ahronot secondo cui il suo consigliere Jared Kushner illustrerà il progetto in una spola (che inizia oggi) fra diversi Paesi fra cui Israele, Egitto, Giordania, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Finora questa notizia non ha conferme ufficiali.



Secondo il giornale la conferenza - in cui Trump delineerebbe il suo piano di pace - dovrebbe avere luogo prima delle elezioni israeliane del 17 settembre e sarebbe stata concepita da Trump anche per aiutare la rielezione di Benyamin Netanyahu. In questo contesto, aggiunge Yediot Ahronot, ieri Netanyahu ha approvato la costruzione di 715 case per palestinesi in Cisgiordania. In attesa di Kushner, consultazioni sono avvenute fra il presidente dell'Anp Abu Mazen e re Abdallah di Giordania, e fra questi ed il presidente egiziano Abdel Fattah a-Sisi. Tutti hanno ribadito che solo la formula dei Due Stati può servire a risolvere il conflitto israelo-palestinese.(ANSAmed).