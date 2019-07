Tunisia: ufficiale, elezioni presidenziali il 15 settembre Il 6 ottobre sono previste le legislative

(ANSAmed) - TUNISI, 31 LUG - Il presidente della Commissione superiore indipendente per le elezioni in Tunisia (Isie), che sovrintende all'intero processo elettorale, Nabil Baffoun, ha ha annunciato ufficialmente che le elezioni presidenziali anticipate - dopo la morte del presidente Beji Caid Essebsi - si terranno il 15 settembre 2019. Dal 2 al 9 agosto i candidati potranno depositare le loro candidature e l'Isie pubblicherà l'elenco finale dei candidati ammessi entro il 31 agosto 2019.



La campagna elettorale presidenziale inizierà il 2 settembre per durare fino alla mezzanotte del 13 settembre, con l'imposizione del silenzio elettorale per sabato 14 settembre a mezzanotte fino alla chiusura dell'ultimo seggio elettorale. La campagna elettorale all'estero inizierà sabato 31 agosto e terminerà mercoledì 11 settembre a mezzanotte con il voto dei tunisini all'estero venerdì, sabato e domenica 13, 14 e 15 settembre. I risultati preliminari delle elezioni presidenziali saranno annunciati martedì 17 settembre 2019. I risultati finali saranno resi noti dopo la scadenza dei ricorsi, lunedì 21 ottobre 2019. Il presidente dell'Isie ha chiarito che nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti nel primo turno, un secondo turno si terrà entro due settimane dall'annuncio dei risultati finali del primo turno. La data del secondo turno delle elezioni presidenziali sarà stabilita da una decisione presa immediatamente dopo l'annuncio dei risultati finali del primo turno. Rimane invariata la data del 6 ottobre 2019 per le elezioni legislative per i residenti in Tunisia e del 4, 5 e 6 ottobre per i tunisini all'estero. Intanto sono 1.572 le liste elettorali presentate alla Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie) per il voto legislativo del prossimo 6 ottobre. Lo ha reso noto l'Isie in un comunicato, al termine della scadenza del deposito delle candidature. Le liste dei partiti sono in tutto 655, oltre 650 quelle "indipendenti", 136 le "coalizioni" per un totale di 14.177 candidati. Da notare un incremento delle liste cd.



indipendenti in un paese che conta ufficialmente ben 221 partiti politici. Secondo il calendario elettorale il numero finale dei candidati ammessi verrà annunciato dopo una riunione dell'Isie con i rappresentanti dei partiti politici con la pubblicazione delle liste definitive ammesse il 30 agosto. (ANSAmed)