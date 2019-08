Israele: elezioni, ministro Smotrich per Stato teocratico Lieberman, inconcepibile che voglia imporci la ortodossia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 AGO - "Tutti noi vorremmo che lo stato di Israele operasse secondo la ortodossia ebraica e la Torah": con queste parole, pronunciate in un collegio rabbinico, il ministro dei trasporti Bezalel Smotrich - n. 3 nella coalizione della 'Destra Unificata', situata a destra del Likud - ha suscitato nuove polemiche a poche settimane dalle elezioni politiche. "Ma noi non possiamo farlo - ha aggiunto - perché ci sono persone che la pensano diversamente, e dobbiamo intenderci con loro".



Immediata la reazione di Avigdor Lieberman - leader del partito di destra laica Israel Beitenu - secondo cui è inconcepibile che un ministro, come appunto Smotrich, "sogni di annullare le leggi di Israele e di imporre a tutti la ortodossia e le leggi della Torah".



Ieri anche Haaretz aveva attaccato Smotrich perchè si accinge a conferire un premio prestigioso ad un rabbino che giustificò la strage di palestinesi condotta nel 1994 a Hebron (Cisgiordania) da un colono ebreo. (ANSAmed).