Siria: intesa Usa-Turchia per una 'safe zone' nel nord Per rimpatrio profughi. Si lavora a centro operativo congiunto

(ANSAmed) - ROMA, 7 AGO - Turchia e Stati Uniti si sono accordati per la creazione di una safe-zone nel nord della Siria e di un centro operativo congiunto per gestirla. La safe-zone "diventerà un corridoio umanitario per favorire il rientro dei profughi", ha spiegato l'ambasciata americana in Turchia, aggiungendo che c'è accordo anche per la "rapida implementazione di misure che vadano incontro alla preoccupazioni della Turchia sulla sicurezza": un riferimento alla presenza delle milizie curde nella zona.(ANSAmed).