Cisgiordania: Netanyahu, presto cattura killer del soldato

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 AGO - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha espresso fiducia che presto saranno catturati gli assassini del soldato Dvir Sorek, il cui cadavere è stato trovato ieri in Cisgiordania.



"Stiamo per catturare quegli assassini", ha detto oggi in un trasmissione dal vivo su Facebook. "Un'ora fa ho ricevuto un aggiornamento secondo cui ci stiamo dirigendo in quella direzione. Non prenderà molto tempo".



Il premier non ha fornito altri elementi in merito.(ANSAmed).