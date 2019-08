Libia: Unsmil lancia appello tregua umanitaria per festa Eid

TUNISI - Confermando quanto annunciato in precedenza, "la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) invita tutte le parti ad accettare una tregua umanitaria in occasione delle festività dell'Eid al-Adha, che cominciano con l'Eid (domenica 11 agosto, ndr). La Missione spera di ricevere l'approvazione scritta dalle parti entro e non oltre la mezzanotte di venerdì di questa settimana". Lo scrive su twitter l'Unsmil in Libia.