Tunisia: presidenziali, 66 candidature bocciate

(ANSAmed) - TUNISI, 13 AGO - La Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie) in Tunisia ha respinto 66 delle 97 richieste di candidatura per le presidenziali del prossimo 15 settembre. Lo ha dichiarato Anis Jarbaoui dell'Isie che domani annuncerà in conferenza stampa l'elenco preliminare dei candidati ammessi. I candidati non ammessi potranno presentare ricorso al tribunale amministrativo. Il 31 agosto la pubblicazione definitiva degli ammessi, mentre la campagna elettorale inizierà il 2 settembre. (ANSAmed)