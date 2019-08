Israele, sì a ingresso deputata Usa Tlaib,'motivi umanitari' 'Potrà visitare la nonna, ma non potrà promuovere boicottaggio'

(ANSAmed) - ROMA, 16 AGO - Israele autorizzerà l'ingresso della deputata democratica Usa Rashida Tlaib, cui era stato vietato recarsi nella Stato ebraico insieme alla collega Ilhan Omar. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno israeliano, affermando che il permesso viene dato per "motivi umanitari, così che possa visitare la nonna". Tlaib, prosegue la nota, ha promesso di "non promuovere la caysa del boicottaggio contro Israele durante il suo soggiorno". Il No di Israele alle due deputate, avvenuto dopo pressioni del presidente Usa Donald Trump, ha provocato una polemica politica, con il premier Benjamin Netanyahu che aveva affermato che non sarebbe mai stato consentito entrare "a chi nega la legittimità di Israele". (ANSAmed).