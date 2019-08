Open Arms: ong, Spagna e Italia si assumano responsabilità

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - "Spagna e Italia si assumano le proprie responsabilità e si accordino su come gestire l'eventuale trasferimento nel porto sicuro che per noi è Lampedusa perché siamo a 800 metri: noi certamente non possiamo navigare verso Minorca o Maiorca con la situazione che c'è a bordo". Lo dicono Oscar Camps e Riccardo Gatti della Ong spagnola. "Ci hanno comunicato che vorrebbero trasferire solo una parte dei 107 naufraghi nelle navi militari, il resto dei migranti dovremmo portarli noi e questo e'impossibile", aggiungono.