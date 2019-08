Gaza: fonte, Israele 'incoraggia' l'emigrazione dalla Striscia

TEL AVIV - Israele sta attivamente "incoraggiando" l'emigrazione dei palestinesi da Gaza. Lo ha sostenuto una fonte ufficiale anonima riferita dai media.



Secondo questa fonte, che ha parlato con i giornalisti durante la visita di Stato del premier Benyamin Netanyahu in Ucraina, Israele ha chiesto a Paesi non solo del Medio Oriente di accogliere gli emigrati da Gaza: tuttavia finora nessuno ha accettato. Dopo aver descritto la popolazione della Striscia ostaggio del regime di Hamas, la fonte ha sottolineato che Israele sarebbe disposto a rendere disponibile un proprio aeroporto per tutti i residenti di Gaza che intendano lasciare l'enclave palestinese. Oltre 35mila abitanti di Gaza hanno abbandonato nel 2018 la Striscia attraverso il valico di Rafah con l'Egitto: "un numero piuttosto alto", ha osservato la fonte.



Al momento non ci sono reazioni ufficiali nè israeliane, nè da parte di Hamas a Gaza".