Kosovo: sciolto Parlamento, elezioni entro 45 giorni

PRISTINA - Il Parlamento kosovaro è stato sciolto oggi, una decisione che apre la strada alle elezioni parlamentari anticipate. Il presidente Hashim Thaci dovrebbe fissare adesso una data per il voto, che si terrà non prima di un mese e non oltre 45 giorni dopo. Le elezioni anticipate devono essere convocate dopo che il primo ministro Ramush Haradinaj si è dimesso prima di essere interrogato da un tribunale dell'Aia che indagava sui crimini contro i serbi kosovari durante e dopo la guerra del 1998-99.