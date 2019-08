ANSAmed - Agenda settimanale dal 26 agosto all'1 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 23 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 26 agosto all'1 settembre: LUNEDI' 26 AGOSTO BIARRITZ - Summit del G7 (fino al 28).



TRIESTE - Festeggiamenti in piazza Oberdan, nella sua città natale, per il compleanno dello scrittore sloveno Boris Pahor che compie 106 anni.



MARTEDI' 27 AGOSTO CITTA' VARIE - Giornata internazionale dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo.



MERCOLEDI' 28 AGOSTO BRUXELLES - Ue, riunione informale dei ministri della Difesa.



CASTIGLIONE D'OTRANTO - Al via la 'Notte Verde-agriCulture, utopie e comunità' organizzata dalla Casa delle Agricolture con la partecipazione della ong Cospe che porterà la sua lunga esperienza di lavoro nel nord dell'Albania (fino al 31).



GIOVEDI' 29 AGOSTO BERLINO - Visita del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che incontra la cancelliera Angela Merkel.



CASTIGLIONE D'OTRANTO - Incontro sul tema 'Conversione ecologica lungo la rotta adriatica: le buone pratiche del progetto Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura familiare nel Nord Albania', nell'ambito della 'Notte Verde-agriCulture, utopie e comunità'.



PAXOS - Al via il 'Paxos Reggae Festival 2019', tre giorni di concerti e dibattiti dedicati al reggae con artisti africani, italiani e greci (fino al 31).



VENERDI' 30 AGOSTO CASTIGLIONE D'OTRANTO - Giornata della 'memoria condivisa' nei luoghi dello scambio secolare fra l'Albania e il Salento, nell'ambito della 'Notte Verde-agriCulture, utopie e comunità'.



SABATO 31 AGOSTO CASTIGLIONE D'OTRANTO - Incontro sul tema 'Il turismo leggero, che protegge l'ambiente e favorisce l'incontro tra persone e culture: esperienze tra Albania e Salento', nell'ambito della 'Notte Verde-agriCulture, utopie e comunità'. DOMENICA 1 SETTEMBRE SARZANA (LA SPEZIA) - Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, interviene all'incontro 'Il futuro dei rifugiati' nell'ambito del Festival della Mente di Sarzana.



(ANSAmed).