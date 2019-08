Netanyahu, 300 nuove case a Dolev in Cisgiordania

TEL AVIV - Il premier Benyamin Netanyahu ha dato ordini per la progettazione di un quartiere di 300 nuove casa a Dolev, l'insediamento ebraico in Cisgiordania, nei cui pressi, venerdì scorso, un attentato palestinese ha ucciso una ragazza israeliana di 17 anni, Rina Shnerb, e ferito gravemente suo padre e suo fratello. Lo ha annunciato lo stesso premier confermando - come detto subito dopo l'attentato - che "continueremo a rafforzare gli insediamenti e metteremo radici più profonde. Colpiremo i nostri nemici".