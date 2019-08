Migranti: Salvini firma divieto ingresso nave Eleonore

ROMA - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca. Il provvedimento è già stato trasmesso ai ministri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. E' quanto si apprende dal Viminale. Ieri la nave Eleonore, della Ong Lifeline, ha riferito di aver soccorso 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando al largo della Libia.



L'annuncio del salvataggio del gommone da parte di Eleonore mentre si trovava a 43 migliaia da Al-Khoms in Libia è stato dato in un tweet da Mediterranea. L'Ong ha riferito che mentre erano in corso le operazioni di soccorso "una motovedetta della cosiddetta 'guardia costiera libica' si è minacciosamente avvicinata al gommone, terrorizzando i naufraghi". Sempre secondo Mediterranea, dopo che la motovedetta libica si è allontanata, "le persone sono state tutte tratte in salvo a bordo della Eleonore che ha cominciato a fare rotta verso nord alla ricerca di un porto sicuro per lo sbarco dei naufraghi".