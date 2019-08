ANSAmed - Agenda settimanale dal 2 all'8 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 30 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 2 all'8 settembre: LUNEDI' 2 SETTEMBRE TUNISI - Inizio della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 15/9.



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini tiene un discorso all'annuale Conferenza degli ambasciatori dell'Unione. NEW DELHI - Onu, Conferenza delle Parti dell'Unccd (Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione).



OTRANTO - Festival dei Giornalisti del Mediterraneo (fino al 7) GENOVA - Continua la 28/a edizione del Festival del Mediterraneo, rassegna culturale con concerti, workshop e incontri con gli artisti (fino al 21) MARTEDI' 3 SETTEMBRE KRYNICA (POLONIA) - Forum economico incentrato sull'Europa centrale e orientale (fino al 5) BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker interviene alla conferenza annuale degli ambasciatori dell'Unione.



MERCOLEDI' 4 SETTEMBRE BRUXELLES - Pe, audizione di Christine Lagarde, scelta per presiedere la Bce, davanti alla commissione per gli affari economici. PARIGI - Attesa sentenza al processo del leader dei gilet gialli Eric Drouet. CECINA (LIVORNO) - Al via il Meeting internazionale antirazzista Arci, dedicato ai temi della solidarietà, dell'accoglienza e dell'antirazzismo (fino al 7) GIOVEDI' 5 SETTEMBRE MONACO DI BAVIERA - Anniversario dell'attacco terrorista del gruppo palestinese 'Settembre Nero' agli atleti olimpici israeliani che causo' 41 morti.



VENERDI' 6 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini partecipa alla conferenza 'Verso uno scambio globale sulla religione nella società'.



SABATO 7 SETTEMBRE LICATA (AGRIGENTO) - Manifestazione contro la politica dei porti chiusi dal titolo 'Salvare vite non è reato'.



DOMENICA 8 SETTEMBRE Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed).